Terza categoria: il Furci parte a valanga con 8 gol, big match al Torrebruna

È partito oggi il campionato di Terza categoria del Vastese. Undici le squadre per un campionato ristretto rispetto all'anno scorso, ma comunque avvincente e occasione di aggregazione nei piccoli comuni che vi partecipano.

Parte col botto il Furci di mister Marraffini. Partita mai in discussione quella contro il Pollutri: un 8 a 1 che avvisa le altre formazioni del campionato. I biancazzurri (8° posto nella stagione scorsa) che hanno abbandonato la denominazione "Aurora" dominano e colpiscono con Antonio D'Addario (tripletta), Adrian Micle (doppietta), Stefano Cianciosi, Domenico Lapenna e Nicola Argentieri. Per gli ospiti il gol della bandiera è stato di Giuseppe Frasca.

Sotto i riflettori c'era il big match tra due delle squadre favorite del campionato, Torrebruna e Casalanguida. A spuntarla sono i granata davanti al pubblico amico. È Domenico Desiderio a portare in vantaggio di testa i torresi nel primo tempo. Nella seconda frazione di gioco pareggia Giacomo Menna. A dieci minuti dal termine la zampata vincente è quella di Dario Lella per la gioia dei tifosi locali.

A tre punti c'è anche il Real San Giacomo che sconfigge l'esordiente assoluta Carpineto Guilmi, società nata dalla fusione delle squadre dei due paesi confinanti. A Scerni sono i biancoverdi a festeggiare grazie a Devid D'Ascenzo e Gabriel Lima: 2 a 0 il finale.

Nell'anticipo di ieri Montalfano e New Robur non si sono fatti male riportando a casa un punto ciascuno. 2 a 2 il finale con i castiglionesi andati in doppio vantaggio con le reti di Tony Mucilli e Cristian D'Ippolito grazie a un tiro velenoso da fuori area. Prima della fine del primo tempo Colombaro accorcia per i gialloverdi con un calcio di rigore e poco dopo la rimonta è completata da Griguoli. Sul finire i padroni di casa potrebbero andare in vantaggio ma il n. 1 della New Robur sventa il pericolo.

Il posticipo di giornata tra Real Cupello e Vasto United sorride ai padroni di casa che con il minimo sforzo prendono i primi tre punti della stagione. Decisiva la rete di Renato Antonino. Da segnalare la sfida nella sfida tra i vincitori dello scorso campionato tra le fila del Lentella: Luca Roberti, Roberto Lucci e Valerio Roberti nel Real e Basso Colonna, Aurelio Checchia, Marco Coletti e Giovanni Di Francesco nello United.

Domenica prossima sarà già aria di derby a Vasto: in programma la sfida tra United e Atletico.

LA PRIMA GIORNATA

Furci - Pollutri 8-1

Montalfano - New Robur 2-2 (ieri)

Real Cupello - Vasto United 1-0

Real San Giacomo - Carpineto Guilmi 2-0

Torrebruna - Casalanguida 2-1

Riposa Atletico Vasto

LA CLASSIFICA

Furci 3



Real San Giacomo 3

Torrebruna 3

Real Cupello 3

Montalfano 1

New Robur 1



Pollutri 0

Vasto United 0

Carpineto Guilmi 0

Casalanguida 0

Atletico Vasto 0

* una partita in meno

IL PROSSIMO TURNO

Carpineto Guilmi - Torrebruna

Casalanguida - Real Cupello

New Robur - Real San Giacomo

Pollutri - Montalfano

Vasto United - Atletico Vasto

Riposa Furci