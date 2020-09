Eccellenza: il Chieti fa festa a San Salvo, Cupello ko esterno

L'aggancio alla vetta da parte della favorita avviene all'8ª giornata. Il Chieti si porta al primo posto battendo il San Salvo in festa per il 50° anniversario della sua fondazione. I biancazzurri, nonostante la differenza di punti in classifica con gli avversari, cedono di misura: 2 a 1. Un'autorete di Maccione e il gol di Catalli condannano la truppa di mister Suero che accorcia a 4 minuti dalla fine con Ramundo. L'Us resta in fondo alla classifica insieme al Montorio a quota 5.

Al Cupello non va meglio, anzi. In trasferta a Scoppito contro l'Amitermina, torna con tre reti al passivo e 0 all'attivo. I rossoblù devono ritrovare presto la forma migliore per abbandonare le zone basse della classifica.

Domenica prossima a Cupello arriverà il Penne, mentre i sansalvesi andranno a Chieti contro il River che oggi è riuscita a battere il Paterno, una delle cinque formazioni a quota 17.

L'8ª GIORNATA

Alba Adriatica - Sambuceto 0-2

Amiternina - Cupello 0-3

Capistrello - Martinsicuro 5-1

Miglianico - Real Giulianova 2-3

Penne - Acquaesapone 3-2

Renato Curi Angolana - Montorio 1-0

River Chieti - Paterno 1-0

San Salvo - Chieti 1-2

Spoltore - Torrese 2-1

LA CLASSIFICA

Chieti 17



Sambuceto 17

Paterno 17

Real Giulianova 17

Renato Curi 17



Spoltore 12

Capistrello 12

Penne 11

Acquaesapone 10

Alba Adriatica 9

Martinsicuro 9

River Chieti 8

Torrese 8



Miglianico 7

Amiternina 7

Cupello 7

San Salvo 5



Montorio 5

IL PROSSIMO TURNO

Cupello - Penne

Martinsicuro - Chieti

Montorio - Amiternina

Paterno - Alba Adriatica

Real Giulianova - Capistrello

River Chieti - San Salvo

Sambuceto - Spoltore

Torrese - Renato Curi Angolana

Acquaesapone - Miglianico