La San Gabriele sconfitta a Nereto nella prima di campionato

Non inizia nel migliore del modi la stagione della Mado Gas San Gabriele volley impegnata nel campionato regionale di serie C. La squadra vastese ha perso 3-1 a Nereto nella prima di campionato contro il Supporter Volley Team in un match segnato dalla sfortuna. Infatti la squadra allenata da Peppe Del Fra, che si era presentata all'appuntamento con sole 9 giocatrici in distinta per problemi legati al tesseramento delle nuove atlete, dopo pochi minuti di gioco ha perso la palleggiatrice Noemi Scotti per un infortunio alla mano lasciando così il posto alla giovanissima Giulia Di Tullio.

La squadra di casa ha conquistato il primo set ai vantaggi (27-25) ma la San Gabriele ha subito pareggiato i conti conquistando il secondo parziale (25-21) e riuscendo a condurre per ampi tratti anche nelle altre frazioni di gioco. Ma, nei momenti decisivi, è venuta fuori l'esperienza di un paio di giocatrici del Nereto che alla fine hanno portato alla vittoria della squadra di casa (terzo set 25-21, quarto 26-24).

"È un peccato perchè eravamo arrivati pronti a questa sfida - commenta a fine gara coach Peppe Del Fra -. L'infortunio di Noemi non ci voleva, Giulia ha dato il massimo ma gioca da palleggiatrice da appena un mese e mezzo e, con la sua giovanissima età, non ha ancora l'esperienza che serve in quel ruolo. Ripartiamo da qui con un po' di amarezza per la sconfitta ma con la consapevolezza che, lavorando sodo e facendo le cose per bene, potremo dire la nostra in questo campionato". In attesa di conoscere i tempi di recupero di Noemi Scotti, a cui è stato riscontrato un dito fratturato, la Mado Gas San Gabriele da lunedì si preparerà per l'esordio casalingo di domenica 22 ottobre contro l'Arabona.