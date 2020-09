Auto sbanda, travolge le barriere e poi riparte. Polizia rintraccia il conducente

L'auto sbanda e travolge le barriere metalliche. Per fortuna, è notte e in quel momento non ci sono pedoni.

Non ha causato feriti l'incidente di stanotte a Vasto Marina.

L'automobilista stava percorrendo il tratto di statale 16 che prende il nome di via Donizetti quando, all'incrocio con via Ragusa e via Puccini, la vettura ha deviato improvvisamente verso destra, abbattendo un palo della segnaletica stradale e le transenne pubblicitarie. L'uomo ne è uscito illeso.

La macchina è stata rintracciata e fermata poco dopo in piazza Verdi da una volante del Commissariato di Vasto per gli accertamenti e i provvedimenti del caso.

Stamani, armate di motoseghe, le squadre del Gruppo comunale di protezione civile e gli operai del Settore Servizi del municipio hanno eliminato i rottami metallici dal marciapiede.