Spinta e scippata per pochi euro, cade a terra: donna in ospedale

Strattonata da uno scippatore, è finita in ospedale S.P., la donna di 76 anni rapinata della borsetta stasera a Vasto, in via Ciccarone. In base alle prime testimonianze, lo scippo è avvenuto attorno alle 19,30 di fronte a un supermercato e davanti a diversi testimoni.

Un uomo, a volto scoperto, è sbucato da dietro la pensilina di una fermata bus, si è avvicinato alla vittima e l'ha strattonata, facendola cadere a terra. Contemporaneamente, ha arraffato la borsa, che conteneva, oltre agli effetti personali, anche il portafoglio. Bottino: una cifra che si aggira tra i 20 e i 30 euro.

L'uomo è scappato a piedi. Subito è scattato l'allarme. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Vasto e un'ambulanza della protezione civile Valtrigno di San Salvo, che ha adagiato la pensionata su una barella e l'ha trasportata al pronto soccorso dell'ospedale San Pio da Pietrelcina per i necessari accertamenti, visto che la 76enne ha battuto la testa a terra.

I militari danno la caccia al rapinatore.