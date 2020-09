La Sbt nuovo main sponsor dellâ€™Us San Salvo

Da qualche settimana è ripartita a pieno ritmo l’avventura dell’Us San Salvo, nell’anno del suo cinquantesimo anniversario di fondazione. Questa mattina nella sede sociale si è svolta una conferenza stampa di presentazione del nuovo main sponsor, la SBT srl (Small Business Trends Agency) e dei programmi futuri della società presieduta da Luigi Vicoli, che ha evidenziato come “da oggi parte un progetto a lungo termine per ridare vigore e prospettive future a una società che diventi punto di aggregazione anche per altre realtà sportive della città”.

Il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca ha ringraziato il presidente Vicoli per il suo impegno personale nell’aver preso con coraggio e determinazione le redini della Us San Salvo “per una squadra che auspichiamo sappia raccogliere importanti successi nel solco del passato di una società dai colori gloriosi”. Il sindaco ha augurato buon lavoro al tecnico Angelo Suero, al direttore sportivo Meuccio Di Santo e al responsabile del settore giovanile Davide Panfilo.

“Una società – ha aggiunto – contornata di sansalvesi che crede nello sport come occasione di crescita sportiva e sociale, in particolare nell’anno del cinquantenario in una città, che in questi anni è cresciuta offrendo grandi opportunità di vita. Portate con orgoglio in alto il nome di San Salvo sapendo che, oltre a essere campioni dello sport, dovete essere esempio di vita per i giovani”.

L’assessore allo sport Tonino Marcello ha augurato alla società e alla squadra le migliori fortune e in particolare l’amministratore delegato della Sbt srl, Andrea Mullner, per aver investito per il rilancio dei colori biancoazzurri. Il presidente del Consiglio comunale Eugenio Spadano ha portato i saluti dell’intera assise ribadendo che la comunità cresce in maniera armonica se lo sport viene adeguatamente privilegiato come accade in questa Città.

Comune di San Salvo