Continua lo scontro tra il Pd e Olivieri: "Non ha fatto nulla, deve dimettersi"

Rappresentare i cittadini, tutelare le ragioni di chi reclama diritti e bisogni inascoltati, riportare le difficoltà che si osservano quotidianamente come scrive il Consigliere regionale e Presidente della Commissione Sanità Mario Olivieri, per chi governa e siede sugli scranni della maggioranza, seguendo una logica di ragionamento lineare e coerente andrebbe di pari passo con le prese in carico e le risoluzioni di quanto “osservato” sul territorio.

Di prese in carico e di risoluzioni non sono state viste né tantomeno udite dallo stesso Olivieri per il quale è proprio quell’andrebbe che non rientra nel suo “fare”. Abbiamo sempre e solo sentito lamentele e critiche. Soluzioni ai problemi mai.

Il Pd territoriale non è affatto infuriato come lo stesso Olivieri ha pensato. Abbiamo semplicemente ritenuto sorprendenti e paradossali le sue parole. Abbiamo considerato il suo lavoro, quale uomo di maggioranza, inconsistente e inesistente e lo ribadiamo. Forse ad essere infuriato è solamente lui.

La riflessione che presuppone il possesso dell’umiltà di cui parla Olivieri e che accusa che “da certe parti” – sottinteso nel Pd – non c’è, dovrebbe averla lui. La nostra riflessione e la nostra umiltà la si leggono nel comunicato che ha fatto infuriare il consigliere regionale [LEGGI].

Evidentemente era troppo lungo per ricordarselo tutto. “Quanto ereditato dal precedente Governo Regionale solo chi, come noi che lavora e non parla, sa quanto difficile e complicato sia stato arrivare a questo. Da lavorare c’è ancora molto. Lo sappiamo e non ci fermeremo. Raggiungere tali obiettivi non è stato facile, ma l’abbiamo fatto e non attacchiamo cartelli o striscioni”.

Ma è chiaro che di fronte alle lamentele e alle critiche che il sig. Oliveri spara a destra e a manca, si è costretti, per onor di cronaca, a rispondere.

Che Mario Olivieri debba dimettersi dal ruolo affidatogli è cosa che ribadiamo. Una maggioranza, che sia comunale, provinciale, regionale o di governo, ha l’obbligo morale verso gli elettori e verso il territorio che lo ha sostenuto a dare risposte. Di risposte dal consigliere Olivieri non le abbiamo mai viste.

Aspettiamo dunque nuovamente con una certa curiosità l’elenco delle cose fatte, quale uomo di maggioranza, dal consigliere regionale nonché Presidente della Commissione regionale alla Sanità Mario Olivieri.

Pd Territoriale