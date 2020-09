Comâ€™Ã¨ guidare in stato di ebbrezza? La simulazione alla Bravo

Uno slalom tra i birilli con l'auto guidando... in stato di ebbrezza. È la prova a cui si sono sottoposti ieri i dipendendi dello stabilimento Bravo di San Salvo nell'ambito delle iniziative organizzate dalla Pilkington-Nsg Group per il Safety Day [LEGGI]. Grazie alla collaborazione con l'Autoscuola 2000 e il comitato di Vasto della Croce Rossa, nel piazzale dello stabilimento è stato creato un percorso da effettuare in auto in due momenti.

Nel primo giro i dipendendi prendevano confidenza con la guida ma, nel secondo, ecco che arrivavano le difficoltà. Infatti ogni pilota ha indossato degli occhiali speciali che simulano le condizioni visive che si avrebbero con un tasso alcolemico di 0.8 (il limite di legge è 0.5) e hanno effettuato di nuovo il percorso, sempre accompagnati dall'istruttore della scuola guida.

Sia chi osservava che chi ha effettuato il test in prima persona, ha potuto notare quanto l'alterazione si faccia sentire nell'affrontare gli ostacoli o nel fermarsi secondo le distanze previste. Una maggiore presa di coscienza, quindi, di come sia importante mettersi alla guida solo in perfette condizioni. Gli istruttori della scuola guida e gli operatori della Croce Rossa hanno poi dato maggiori informazioni sugli aspetti legati alla guida sicura.

Nel corso dell'iniziativa abbiamo raccolto le impressioni dell'ingegner Francesco Caputi, plant manager della Bravo, di Antonella Tambelli dell'Autoscuola 2000 e di Domenico Di Chiacchio della Croce Rossa, su questa iniziativa di sicurezza.

