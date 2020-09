Alla Pilkington nuova infermeria e una fontana ecologica

La giornata del Safety Day alla Pilkington-Nsg Group di San Salvo è stata caratterizzata dall'inaugurazione di tre importanti migliorie apportate nell'area dello stabilimento. Innanzitutto l'infermeria, definita dal presidente Graziano Marcovecchio "il nostro grande sogno" [GUARDA IL VIDEO]. Nei locali che prima ospitavano la banca è stato realizzato un vero e proprio medical center, aperto H24 e a servizio dei dipendenti per le cure di base e anche per una serie di terapie, come ci ha spiegato il dottor Vincenzo Marotta [GUARDA IL VIDEO]. Un aspetto, quello sanitario, su cui l'azienda investe ogni anno circa 500mila euro e con un numero di prestazioni erogate davvero elevato.

Nella stessa giornata di ieri è stata poi inaugurata la nuova fontana ecologica posizionata di fronte all'area produttiva. "Fa parte di un più ampio programma legato all'acqua - ha spiegato il responsabile del personale Roberto Minenna - nel segno dell'attenzione all'ambiente e ai nostri lavoratori". La fontana ecologica di ultima generazione si rivelerà un prezioso alleato soprattutto nei mesi estivi, quando lavorare in fabbrica diventa più pesante, consentendo di eliminare la gran quantità di bottigliette di plastica che venivano distribuite in passato.

L'ultima inaugurazione è stata quella della rinnovata viablità nella zona del CRS, utilizzata quotidianamente da un gran numero di mezzi pesanti. Il raddoppio della corsia di transito permetterà di evitare lo stop al semaforo (e conseguente ripartenza in salita) che avrà benefici in termini di tempo per gli operatori ma soprattutto di riduzione delle emissioni dei gas di scarico in atmosfera. Tra le iniziative di ieri della Safety Week c'è stato anche un momento formativo legato all'uso delle scale, sia in ambiente di lavoro che in ambito domestico.