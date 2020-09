Scuolalocale, una rete che cresce aprendosi a nuovi territori

Quella di Scuolalocale è una famiglia che cresce. L’open day dello scorso maggio [LEGGI], a conclusione di un anno di attività e per festeggiare la campagna di crowdfunding conclusa con successo, è stato lo stimolo per tornare in campo in questo nuovo anno scolastico con un rinnovato entusiasmo. Le redazioni, coordinate dai loro docenti caporedattori, hanno ripreso a scrivere con un impegno sempre maggiore e una qualità che cresce a vista d’occhio.

LEGGI SCUOLALOCALE [CLICCA QUI]

Ma ad essersi arricchito, dall’inizio di ottobre, è soprattutto il portale. Avete visto il box al centro della pagina? E’ l’area dedicata ai progetti di alternanza scuola-lavoro, lo spazio dove le aziende e gli istituti partecipanti potranno inserire i progetti che vedranno impegnati gli studenti È il modo per dare valore alle attività previste dalla legge 107 attraverso il racconto dell’esperienza vissuta da parte dei ragazzi e dei tutor delle aziende che li accoglieranno. A disposizione dei ragazzi c’è anche la nuova funzione citizen journalism per ampliare la raccolta di contributi anche con la partecipazione di chi non fa parte della redazione di un istituto, che resterà comunque il cuore del giornale digitale. Con il pulsante che compare in basso a destra si può scegliere quale tipo di contenuto inviare tra racconto di esperienza di alternanza e articolo “classico”.

ATTIVA SCUOLALOCALE [CLICCA QUI]

La famiglia cresce anche con nuovi istituti che hanno conosciuto il progetto e hanno scelto di far parte della rete di Scuolalocale e che, in tante città di Abruzzo e Molise, stanno proprio in questi giorni attivando la piattaforma e iniziando la costituzione delle redazioni. A loro disposizione ci saranno tra qualche giorno i videotutorial che il team di Scuolalocale sta girando e supporteranno imprese, studenti e docenti nelle loro attività. Scuolalocale è per una scuola che si apre sempre più al territorio e permette ai ragazzi di acquisire tante competenze trasversali e soft skills che certamente torneranno utili loro nel loro prossimo percorso di studi o lavorativo.

SEGUI SCUOLALOCALE SU FACEBOOK [CLICCA QUI]