Pilkington, tutti coinvolti per la sicurezza sul lavoro

Si celebra oggi in tutto gli stabilimenti del gruppo NSG il Safety Day, giornata dedicata ai programmi per la sicurezza sul lavoro. Nello stabilimento di San Salvo gli appuntamenti sono distribuiti in un’intera settimana, che diviene così la Safety Week, con attività dedicate ai dipendenti come esercitazioni, prove speciali, convegni e giochi legati al tema della prevenzione e della sicurezza con la collaborazioni di associazioni come Avis e Croce Rossa e aziende partner dell’azienda.

Questa mattina è stata inaugurata anche la nuova infermeria che ha trovato spazio nei locali della ex banca. I lavori, eseguiti dalla Omnia Servizi, hanno permesso di avere all’interno dello stabilimento sansalvese un vero e proprio medical center che garantisce ai dipendenti un’assistenza medica completa H24. Inaugurata poi una nuova ‘casa dell’acqua’ che completa una serie di iniziative che hanno portato alla sostituzione di tutti gli erogatori presenti in fabbrica e che permetterà, specialmente nei mesi estivi, di far fronte al gran caldo con la distribuzione gratuita ai dipendenti.

Sicurezza negli ambienti di lavoro, soprattutto con le azioni di prevenzione, ma anche negli spazi esterni. Infatti, nell’area del CRS, è stata ideata e realizzata una nuova viabilità che permette un miglior flusso della circolazione, in particolare dei mezzi pesanti, risolvendo ingorghi e diminuendo le emissioni in atmosfera grazie all’abbattimento dei tempi di attesa su strada.

E poi una dimostrazione sul corretto utilizzo delle scale, grazie alla collaborazione di due ditte esterne, che diventa buona prassi per l’attività lavorativa e quella quotidiana tra le mura domestiche. Come ogni anno c’è stata poi la premiazione dei migliori progetti Safety Kaizen, rivolti al miglioramento continuo, ideati e realizzate dai dipendenti dell’azienda. Il management ha avuto il suo bel da fare per scegliere tra progetti di grande qualità che hanno permesso di migliorare la sicurezza sui luoghi di lavoro con un minimo, a volte nullo, impatto economico per l’azienda. A conquistare la vittoria quest’anno sono stati il Team Float SS1 e il team Tooling. Premio anche per la Bravo che, nell’ultimo anno, ha fatto registrare lo zero alla voce infortuni sul lavoro. Le iniziative della Safety Week proseguiranno domani, 13 ottobre, con la presenza degli studenti che partecipano al percorso di alternanza scuola-lavoro promosso dalla Pilkington.

A conclusione della mattina abbiamo raccolto le parole sul tema della sicurezza sul lavoro del presidente di Pilkington Italia Graziano Marcovecchio [GUARDA].