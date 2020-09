Eurogames Cupello sconfitta di misura dal Delfino C5 che va avanti in Coppa

Sconfitta casalinga ed eliminazione per l'Eurogames Cupello Calcio a 5 nella seconda partita di Coppa Italia di serie C2 contro il Delfino C5. Nel triangolare valido per il primo turno della competizione i cupellesi avevano pareggiato all'esordio in casa del Centro Sportivo Teatino, poi battuto dal Delfino C5. Gli ospiti sono quindi arrivati al palazzetto di via De Gasperi con la possibilità di giocare per due risultati su tre, mentre la squadra di mister Conti aveva la necessità di conquistare una vittoria.

La sfida si era messa subito bene per i padroni di casa che, con tanta attenzione nella fase difensiva e buone trame in attacco, sono riusciti ad andare in gol per primi con Dell'Arciprete. Ma il vantaggio è però durato pochi minuti perchè, sugli sviluppi di un calcio di punizione, gli ospiti hanno trovato il pareggio. Nel finale di primo tempo, però, ci ha pensato Toppi a riportate avanti l'Eurogames con il 2-1 con cui si è andati negli spogliatoi.

Nella ripresa Fortunato e compagni hanno provato a controllare la partita ripartendo poi in contropiede e cercando, senza esito, di sfruttare gli spazi lasciati dal Delfino C5. La squadra teatina è poi riuscita ad agguantare il pareggio con una rocambolesca azione e poi, qualche minuto dopo, ha messo a segno il gol che ha definitivamente spezzato le speranze dei padroni di casa e che ha dato al Delfino C5 la certezza della qualificazione al secondo turno.

In casa Eurogames c'è comunque soddisfazione per il gioco espresso e per la crescita nella prestazione rispetto all'esordio in campionato di sabato scorso. Da quanto di buono messo in campo ieri sera si dovrà ripartire per affrontare la sfida di domenica prossima contro il temibile Futsal Tollo.