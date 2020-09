San Salvo, esami per 457 aspiranti al posto di istruttore amministrativo

È stata fissata per giovedì 26 ottobre la prima prova selettiva per ben 457 aspiranti al posto da istruttore amministrativo al Comune di San Salvo.

Un sogno, quello del posto fisso, che ha portato alla risposta in massa da tutta Italia per il "Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Istruttore amministrativo, cat. C, a tempo pieno e indeterminato"; sette i non ammessi alle prove d'esame soprattutto per errori nella trasmissione dei documenti necessari.

Il luogo della prova non è stato ancora comunicato. Secondo il calendario stilato dal Comune, dopo la prova selettiva del 26 ottobre (9.30), si procederà poi alla 1ª prova scritta teorica il 7 novembre (ore 9), alla 2ª prova scritta teorico-pratica il giorno dopo (stessa ora) e, infine, alla prova orale (data da comunicare).