Menna: "A Vasto un polo universitario per infermieri e operatori sanitari"

"Vasto diventerà un polo universitario: non solo verrà confermato il corso in scienze infermieristiche, ma verranno istituiti anche quello per la qualifica di operatore socio sanitario e tutti i corsi che l'Università D'Annunzio vorrà attivare. Nelle prossime settimane ci sarà il taglio del nastro nella nuova sede di via Aimone. Ma ben vengano anche altre proposte, come quelle delle Università telematiche".

Lo ha annunciato il sindaco di Vasto, Francesco Menna, durante il Consiglio comunale di oggi, rispondendo a un'interrogazione di Francesco Prospero, consigliere comunale di Progetto per Vasto.

Esponendo in Aula i suoi quesiti, Prospero ha ricordato che "Lanciano ha di recente accolto la sede di un'università telematica" e chiesto all'amministrazione l'impegno a "creare una sede universitaria anche a Vasto, non solo telematica, ma anche un ateneo".