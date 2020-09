Le quinte della Spataro di Vasto alle "Olimpiadi"

Si sono disputate oggi, 10 ottobre, in località “La Frana” a Vasto, le gare olimpiche organizzate dalle classi quinta B e C della Scuola Primaria “G. Spataro” del Comprensivo n.1, dopo aver approfondito la storia delle antiche olimpiadi greche , quelle moderne iniziate nel 1896 grazie a Pierre de Coubertin, alcuni sport olimpici e le paraolimpiadi. Dopo un’accurata organizzazione sono state definite le cinque gare: la corsa, il lancio del peso, il lancio del disco, il salto in lungo e la staffetta. Alcuni ragazzi avevano il compito di capogruppo, altri di arbitro e altri ancora di fotografo di gara. I giochi olimpici sono stati aperti dall’Inno di Mameli eseguito con la tromba da Giorgio Monaco e poi seguito dal coro di tutti i ragazzi.

Le varie gare sono state svolte con grande impegno e entusiasmo da parte di tutti, sotto la regia dello staff dei docenti: Dora Di Biase, Antonietta D’Adamo, Rosaria Spagnuolo, Elizabeth Pecorelli e Orlando Ionata. I genitori hanno offerto dopo ogni gara ai giovani atleti uno spuntino a base di frutta.

Tutti e cinquanta i ragazzi sono stati premiati con una medaglia di carta in cui era riportato il motto olimpico”L’importante non è vincere, ma partecipare”. I vincitori delle varie gare sono stati premiati con una corona d’ulivo come nell’antica Grecia. A

Quest’attività interdisciplinare è stata bellissima, ha consentito di studiare, di imparare a organizzare un evento, di gareggiare con divertimento, spirito sportivo e collaborativo.

W la Scuola!

Gli alunni delle classi quinta B e C

Scuola Primaria Spataro

Comprensivo n.1 – Vasto