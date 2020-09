Iniziati i lavori in via Magellano e via Vespucci a San Salvo Marina

Da questa mattina hanno avuto inizio i lavori di realizzazione dei nuovi marciapiedi e della nuova viabilità stradale in via Magellano e via Vespucci.

“Dopo i lavori che hanno interessato via Andrea Doria – ha affermato il sindaco Tiziana Magnacca – proseguiamo negli interventi per migliorare e rendere più funzionale San Salvo Marina. E’ questo l’impegno dell’Amministrazione comunale per la piena valorizzazione di una porzione importante del nostro territorio cittadino, sia in termini di accoglienza dei turisti e sia per il suo valore socio-economico”.

La progettazione è stata realizzata dall’architetto Nicola Fitti e prevede una serie di interventi che trasformeranno una delle arterie d’ingresso a San Salvo Marina.

“Si tratta di marciapiedi che verranno realizzati a raso con l’utilizzo di nuove tecnologie – spiega l’assessore alla Manutenzione Giancarlo Lippis. “Si presenteranno con giochi di colori, verranno realizzati spazi verdi e installata una nuova illuminazione. Cambierà l’immagine di San Salvo Marina ”.