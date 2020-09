Per l’All Games sconfitta di misura in casa del Minerva

E' un periodo sfortunata per l'All Games San Salvo che ieri, in casa del Minerva C5, è incappato nella terza sconfitta di fila contro la squadra che aveva già eliminato i biancazzurri dalla Coppa Italia dopo i due pareggi delle sfide di andata e ritorno. Nella partita di ieri sera il Minerva C5 si è imposto per 2-1.

I biancazzurri sono scesi in campo con il quintetto formato da Di Rienzo, Rossi, Di Ghionno, Mondazzi e Orticelli e hanno affrontato la prima frazione con le giuste motivazioni andando sotto a causa di una sfortunata deviazione di Di Ghionno ad ingannare l’estremo difensore Di Rienzo.

Il portiere sansalvese è stato protagonista negando a più riprese il gol del raddoppio ai teatini e permettendo alla sua squadra di tornare in parità dopo il gol di Mondazzi. Nella ripresa la squadra di casa ha alzato la pressione ma ha trovato un altro gol fortunoso con una deviazione di Rossi nella sua porta. Per quanto visto in campo la squadra di Marco Mileno avrebbe meritato di portare a casa almeno un punto ma, nonostante i tre stop di fila, i biancazzurri non si abbattono e da domani torneranno al lavoro per preparare la sfida di sabato prossimo contro il temibile Samuceto.

La 4a giornata

Antonio Padovani - Devils Futsal 5-6

Area L'Aquila - Lisciani Teramo 1-5

Atletico Silvi - Sport Center 4-6

Es Chieti - Atletico Sambuceto 0-6

La Fenice - Orione Avezzano 4-2

Montesilvano - Free time L'Aquila 3-1

Minerva - All Games San Salvo 2-1

La classifica:12 Devils Futsal; 10 Sport Center; 9 La Fenice, Atletico Sambuceto; 8 Lisciani Teramo; 7 Minerva; 6 Montesilvano, Free Time L'Aquila; 4 Orione Avezzano; 3 Antonio Padovani, All Games San Salvo; 2 Atletico Silvi;1 Es Chieti; 0 Area L'Aquila.