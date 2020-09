I Ricoclaun di Vasto incontrano Patch Adams

Luca Giuliani Clown kimusky e Manuela Tarantelli Clown Voccape', volontari clown Ricoclaun, hanno deciso di unirsi in un matrimonio clown simbolico ma estremamente emozionante con il fondatore della clown terapia: Patch Adams, alla presenza di un piccolo gruppo di amici, tra cui Rosaria Spagnuolo, clown Eric, presidente dell'associazione Ricoclaun.

Patch in Italia per una serie di workshop nel Centro Italia, con grande entusiasmo ha accolto il desiderio dei due ragazzi e con un semplice rito simbolico in un meraviglioso angolo di Perugia. Ha incoraggiato kimusky e Voccape' ad amarsi con autenticità cercando sempre di fare del proprio meglio per donarsi reciprocamente felicità.

È stato un momento veramente emozionante, commovente e speciale. Per la Ricoclaun la promessa di Patch di venire a Vasto nel 2018.

Rosaria Spagnuolo, presidente dell'associazione Ricoclaun