Giornata contro lâ€™obesitÃ , scendono in piazza i giovani di Croce Rossa

Martedì 10 ottobre i giovani di Croce Rossa di Vasto scenderanno in piazza nella Giornata mondiale contro l'obesità. L'appuntamento sarà dalle 17 in poi in piazza Rossetti a Vasto dove sarà effettuata la misurazione della pressione arteriosa. Durante l'attività saranno presenti i Volontari FacePainting per l'intrattenimento dei più piccoli.

"L'obesità è una patologia caratterizzata da un eccessivo accumulo di grasso corporeo. Secondo l'OMS, per valutare realmente se si è obesi o semplicemente in sovrappeso è sufficiente considerare l'indice di massa corporea che si ottiene dividendo il peso espresso in kg per il quadrato dell'altezza, espressi in metri. Se il BMI (abbreviazione di Body Mass Index) supera il valore di 25, si è in sovrappeso. Se supera 30 si è obesi.

I Giovani di Croce Rossa Italiana si pr­efiggono, in occasio­ne della Giornata Mo­ndiale contro l'Obesità, di tutelare e proteggere la salute e la vita (Strategia 2020 – Obiettivo Strategico I) attrave­rso campagne di sens­ibilizzazione rivolte alla popolazione con relativi screening per maggiore respo­nsabilità di ciascun individuo ad una co­rretta informazione riguardo la patologia ed i fattori di ri­schio".