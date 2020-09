Bella vittoria del Futsal Vasto allâ€™esordio nel campionato under 21

Meglio di così non poteva iniziare il cammino dei ragazzi del Futsal Vasto nel campionato di calcio a 5 under 21. In estate la società biancorossa, dopo le positive esperienze degli anni scorsi nel campionato juniores, ha deciso di alzare l'asticella con la partecipazione al massimo campionato giovanile regionale. L'obiettivo è quello di continuare a far crescere un settore giovanile che sta lavorando molto bene e che ha già permesso a diversi ragazzi di esordire, facendosi onore, in prima squadra in serie C2.

La prima stagionale dei giovani biancorossi, questa mattina in casa, è stato sicuramente più che positivo. I ragazzi allenati da mister Domenico Giacomucci hanno battuto con un netto 6-2 i pari età del Rocca di Mezzo incassando i primi tre punti in classifica della stagione.

Nel primo tempo la squadra biancorossa ha trovato subito il doppio vantaggio con Ruffilli e Piccirilli prima dell'errore dal dischetto del rigore di Maddalena e della rete ospite per il 2-1 con cui le due formazioni sono andate negli spogliatoi per l'intervallo.

Nella ripresa i vastesi sono creciuti in intensità e nel livello di gioco e hanno controllato la partita andando a segno con Ruffilli (doppietta per lui), Izzotti, Maddalena e Falorio. C'è stato anche un gol del Rocca di Mezzo che non ha impensierito la formazione di casa e la partita si è chiusa con un 6-2 che porta tanto entusiasmo in casa Futsal Vasto per il prosieguo del campionato under 21.

Nella seconda giornata i biancorossi saranno impegnati in trasferta a Celano e domenica 15 ottobre ci sarà anche l'esordio della squadra Allievi guidata da Giampaolo Porfirio.