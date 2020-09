Lentella, con la ruspa a cingoli sullâ€™asfalto nuovo: rintracciato e multato

Passa come se niente fosse con la ruspa cingolata sulla strada asfaltata da poco. Per due volte. Per questo motivo un cittadino è stato multato dal Comune di Lentella. "Il vigile urbano – dice il sindaco Carlo Moro a zonalocale.it – sta stilando il verbale e valutando se imporre anche il ripristino dei luoghi. Il mezzo tra l'altro è passato sull'asfalto nuovo per due volte in due punti distanti tra loro e, infine, su un terreno privato".

Il fattaccio è accaduto ieri sulla strada comunale che dalla Statale Trignina conduce al paese. Da poco si sono conclusi gran parte dei lavori che la riguardano: 850mila euro arrivati dei fondi "Seimila Campanili" del 2013 per l'ammodernamento di questa importante arteria.

A fine agosto è terminata la posa del nuovo asfalto (mancano ancora guard i rail e alcuni servizi accessori): una strada ben lontana dai pessimi standard da mulattiera delle Provinciali della zona, ma dove non arriva il maltempo può solo l'assenza di rispetto per un'opera ancora in fase di completamento.

La vicenda ieri ha suscitato rabbia nei cittadini. "Siamo riusciti a rintracciare il responsabile in poco tempo. Dispiace, ma saremo inflessibili perché non possiamo lasciar correre rischiando che questa diventi un'abitudine che renderebbe vano tutto il lavoro dietro a un progetto simile", conclude Moro.