Un weekend con tante soddisfazioni per la Podistica San Salvo

È stato un week end intenso quello appena trascorso per la Podistica San Salvo con i suoi atleti che hanno corso per le strade di mezza Europa.

La coppia Donatelli-Liberati si è ben distinta nella sei ore di Pescara, svoltasi sabato 30 settembre: Antonio Donatelli ha percorso oltre 63 km piazzandosi al 6° posto assoluto, mentre Alessandra Liberati è salita sul gradino più basso del podio nella sezione femminile, percorrendo oltre 55 km.

Nella Mezza Maratona di Foligno buona la prestazione cronometrica di Sandro Checchia e Franca Ruzzi, mentre in Belgio, domenica 1° ottobre, il super maratoneta del gruppo Piero Pagano ha collezionato un'altra impresa nella maratona di Bruxelles.

Nel 14° Trofeo Podistico Città del Vasto, svoltosi domenica nel centro storico della cittadina adriatica, la Podistica San Salvo si è confermata ancora il miglior gruppo (per la quinta volta consecutiva) salendo sul gradino più alto del podio.

A livello individuale ottima la prova di Rosalba Monachese terza assoluta nel settore femminile, mentre in campo giovanile stupefacente l'impresa di Andrea Miri, primo della sua categoria. Intanto tutto è pronto per la trasferta di domenica prossima in terra pugliese; infatti è in programma la Mezza Maratona di Poggio Imperiale e l'obiettivo, non troppo celato dei ragazzi del presidente Michele Colamarino, è ancora quello di salire sul gradino più alto del podio nella speciale classifica a squadre.