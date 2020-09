Concluso il Gran GalÃ  del beach volley a San Salvo, 500 le presenze

Finisce con la vittoria di Mascagna - Ghiurghi il Gran Galà del Beach Volley per festeggiare i 25 anni di eventi del mitico Borrelli Nicola Maria (Masa) [LEGGI]. Hanno vinto in finale contro Lione – Grigolo 21 a 19 dopo una finale entusiasmante, incorniciata da una bellissima giornata di sole ottobrina svoltasi presso la concessione balneare “Cocorito Beach Village” a San Salvo Marina che ha ospitato e creduto nell’evento.

L’evento ha visto la presenza di circa 500 persone ed è stato seguito anche su internet sia con diretta facebook di Roberto Papagna, altro mitico giocatore amatoriale di beach volley che tramite drone da Ettore Marcovecchio e Caterina De Marinis (allenatori della Nazionale Giovanile Italiana di Beach Volley Club Italia) in diretta sul loro facebook con i complimenti delle medaglie d’argento delle Olimpiadi Lupo-Niccolai.

Per la cronaca hanno vinto il 4x4 Pampers, team di San Salvo, con una finale bellissima conclusasi al terzo set. A finire c’è stata la premiazione di tutti gli sport e di tutti coloro che hanno contribuito nei 25 anni alla realizzazione degli eventi.

I padroni di casa Antonio Castaldo (Cocorito Beach Village), Izio Di Cesare (Funight Events), l’assessore Tonino Marcello (Comune di San Salvo), l’assessore Lippis (Comune di San Salvo), Eugenio Spadano (Presidente del Consiglio) e il sindaco di Montenero di Bisaccia hanno ringraziato Borrelli Nicola Maria (Masa) per l’organizzazione del bellissimo evento e hanno dato la loro disponibilità ad organizzare per i prossimi anni grandi eventi di beach volley cercando di aprire la stagione turistica a aprile e chiuderla a ottobre.

Masa ringrazia per i premi Conad Superstore Vasto (Anna Boleto), San Tommaso Alimentari (Silvia D’Alessandro), Ciao Carb (Miro Porreca), Vini S. Michele (nella persona del Presidente). Fornitori dell’evento: Puntocopia, Digital Group e Macron Store. Per l’alimentazione ringraziamo: 4 di Spade (per la frutta), Ristorante Il Panfilo – San Salvo (per le cene evento), Laboratorio del Gusto (per i primi piatti) e Giammarì (pizza e panini).

Masa