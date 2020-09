Vandali in azione a San Salvo: catrame sui muri di unâ€™abitazione

Brutto risveglio per i proprietari di una palazzina all'incrocio tra via Duca degli Abruzzi e via Socrate a San Salvo. Le pareti esterne, ritinteggiate solo tre anni fa, sono state imbrattate da ignoti con il lancio di catrame.

Chi ha agito l'ha fatto presumibilmente durante le primissime ore dela mattino. Al risveglio dei proprietari, il catrame era ancora fresco. Entrambi i lati della casa sono stati presi di mira, imbrattato anche il marciapiede di via Duca degli Abruzzi.

Sgomento il proprietario dell'immobile, G.D., che denuncerà il fatto alle forze dell'ordine e che per ora non ha sospetti sui responsabili: "Non ho il coraggio di guardare dall'esterno la casa".

I danni ammontano a diverse migliaia di euro.