Pro Life Chittien Team, un anno ricco di soddisfazioni

È stata una stagione agonistica 2017 piena di soddisfazioni per il Pro Life Chittien Team, squadra di Casalbordino che ha saputo raccogliere successi prestigiosi in tutta Italia. L'esordio c'è stato a gennaio nel ciclocross, con il terzo posto di Nicola Marchetti e il quarto di Donato D'Alessandro alla 44ª edizione del campionato nazionale Uisp nelle Marche. A distanza di un mese è stato ancora Nicola Marchetti a rendersi protagonista con il gradino più basso del podio nel campionato Nazionale marathon mtb svoltosi in Emilia.

Altri successi sono arrivati nel duathlon, disciplina nel quale il team eccelle a livello nazionale. Da ricordare la vittoria assoluta nel circuito “Coppa Abruzzo e Molise duathlon” di Gianpietro Cinosi e le maglie di Campione Nazionale di Nicola Marchetti (Elite Sport), Gianpietro Cinosi (M2) e Guido Fattore (M5). Nella mountain bike, invece, è stato Guido Fattore l'atleta più costante, conservando il titolo di campione regionale in diverse discipline.

Menzione d'onore per Carlo Angelucci, fortissimo triatleta, che quest'anno, seppur infortunato, è riuscito ad ottenere prestazioni di rilievo anche in gare internazionali. Da ricordare anche la gara di duathlon organizzata in casa, a Casalbordino Lido, con un ricordo speciale per l'indimenticabile Christian Marchetti [LEGGI].

La già positiva stagione si è chiusa negli ultimi mesi con la partecipaizione degli atleti casalesi a diverse gare di podismo, ultimo in ordine di tempo il Trofeo Città del Vasto, con i podi centrati da Guido Fattore e vittorie nelle categorie giovanili con Matteo Di Meo, Mattia Florindi e Federico Fiorindi.

"Ora il team - spiega il presidente Amedeo Di Meo - si prepara ad affrontare l'ottava stagione del ciclocross con l'obiettivo ambizioso di un successo nel campionato nazionale che si terrà a gennaio in Emilia Romagna".

Il team 2017

Elite Sport: Carl Angelucci, Donato D’Alessandro, Ettore De Filippis, Nicola Marchetti

M1: Mauro Di Nardo

M2: Gianpietro Cinosi

M4: Amedeo Di Meo, Davide Fiorindi, Maurizio Cellini

M5: Guido Fattore, Nicola Delle Donne