Mamma e 8 cuccioli abbandonati davanti al canile: "Venite ad adottarli"

"Questa mattina, come capita purtroppo troppo spesso, abbiamo trovato dei cani abbandonati davanti al cancello del canile". A raccontare quanto accaduto oggi è Rosanna Florio, presidente dell'associazione Amici di Zampa che gestisce la struttura in località Vallone Maltempo. Qualcuno nottetempo ha depositato un cartone con otto cuccioli nati da due settimane, accanto a loro c'era la mamma, legata con una corda al cancello verde.

"Fortunatamente stanno tutti bene e ci stiamo adoperando affinchè possa essere evitato il loro trasferimento nel canile di Fallo. Si sono già ripresi da questa disavventura e sono davvero tenerissimi. Per questo invito chiunque desideri un cane a venire al canile per adottarli. Inoltre - dice Rosanna Florio - lancio un appello ai cittadini ad aiutarci per sostenere economicamente le spese per le vaccinazioni. Per le informazioni potete contattare una delle nostre volontarie al numero 3407204339".

L'abbandono di questa mattina è solo l'ultimo di una lunga serie a Vasto e dintorni. Un anno fa uno degli episodi più spiacevoli, con dei cuccioli infilati in una busta e gettati dalla strada all'interno del recinto [LEGGI].

"Solo nell'ultima estate - spiega la presidente Florio - abbiamo salvato una cinquantina di cani. Di questi una trentina erano cuccioli appena nati. Questo aumento nei numeri ci fa ribadire la necessità di avere un nuovo canile. Crediamo nell'impegno del sindaco Francesco Menna, che sta lavorando in questa direzione, ma la situazione inizia ad assumere caratteri di una certa urgenza. I volontari sono sempre molto attenti e generosi ma serve una struttura decorosa".