I bimbi della scuola Smerilli a Santâ€™Onofrio per la festa dei nonni

Papa Francesco ha detto: "I bambini e gli anziani costruiscono il futuro dei popoli; i bambini perchè porteranno avanti la storia, gli anziani perchè trasmettono l'esperienza e la saggezza della loro vita". E' per questo che ieri, in occasione della giornata dedicata ai nonni, i bambini e le insegnanti della Scuola dell'Infanzia "S. Smerilli" della Nuova Direzione Didattica di Vasto hanno deciso di rendere questa festa ancor più speciale, andando a far visita alle anziane ospiti della Casa di Riposo "Sant'Onofrio" di Vasto, per allietarle con canti e filastrocche.

Un momento di solidarietà e gioia per tutti...perchè donare e ricevere un sorriso fa stare bene grandi e piccini. I bambini hanno donato alle "nonnine" un lavoro realizzato con tanto affetto interamente da loro. Alla festa hanno partecipato anche alcuni componenti dell'Associazione di volontariato Ricoclaun, sempre disponibili a sostenere iniziative solidali. A conclusione di questa mattinata di gioia, il saluto dell'Assessore Anna Bosco.

Scuola dell'infanzia Smerilli