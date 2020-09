Furto di vestiti e scarpe, 50mila euro di bottino. Arrestato uno dei 2 ladri

E' stato un inseguimento rocambolesco, quello con cui gli agenti delle volanti di Foggia hanno arrestato un 44enne del capoluogo dauno, Lorenzo Valente, ritenuto essere uno dei responsabili del furto messo a segno la notte scorsa a Vasto, dove sono stati rubati quasi 500 articoli tra capi d'abbigliamento e scarpe. Il bottino, recuperato dai poliziotti, vale 50mila euro.

"Durante il servizio di controllo del territorio - riferisce il sito d'informazione Foggia Today - in via Troia, all’altezza dell’incrocio con l’intersezione per via Napoli, gli agenti hanno notato una Golf di colore blu che precedeva un Fiorino di colore bianco, percorrere ad alta velocità sulla Statale 673 (ex Statale 16), in direzione via Cerignola; insospettiti, hanno deciso di controllarlo ma, alla vista dell’auto della Polizia, i due mezzi hanno svoltato velocemente verso Tratturo Camporeale in direzione del centro città aumentando ulteriormente l’andatura.

Immediatamente ne è scaturito un inseguimento. La Golf Blu ha fatto perdere subito le proprie tracce, mentre l’equipaggio ha continuato ad inseguire il Fiorino tra via Silvio Pellico, via Benedetto Croce, via Giustino Fortunato e viale Ofanto, anche con l’ausilio di un altro equipaggio della Squadra Volanti, immediatamente intervenuto. Proprio in viale Ofanto, un’auto della polizia, nel tentativo di bloccare il Fiorino, è stato speronato. Per via dell’incidente gli agenti hanno riportato lievi lesioni guaribili in alcuni giorni. Il furgone è stato bloccato definitivamente dopo l’ulteriore inseguimento avvenuto da via De Amicis a via Borrelli.

A quel punto due uomini hanno abbandonato il mezzo e sono fuggiti a piedi: uno in direzione di via Fania e l’altro della vicina via Caldara. Gli agenti, scesi dall’autovettura di servizio, hanno rincorso e bloccato subito dopo Valente, mentre l’altro uomo è riuscito a dileguarsi. Da accertamenti della Questura, è emerso che il Fiorino era stato rubato a Vasto e messo in moto con una chiave adulterina; all’interno del vano portabagagli è stata trovata una enorme quantità di capi di abbigliamento e scarpe ancora imballati e pronti alla vendita, risultati asportati da un negozio di abbigliamento e calzature di Vasto in via Alessandrini. Il mezzo, quindi, è stato utilizzato per asportare la merce trafugata dall’attività commerciale".

In tutto, 481 capi di vestiario uomo-donna e sei paia di scarpe griffate, per un valore complessivo di circa 50mila euro. Gli investigatori pugliesi hanno contattato i loro colleghi del Commissariato di Vasto, che hanno rintracciato il proprietario dell'esercizio commerciale, che non si era ancora accorto del furto notturno.