Esordio nella franchigia adriatica per Carosella e Rattazzini della Tetras Rugby

Prime convocazioni con le franchigia adriatica del Pescara Rugby under 16 per Marco Carosella e Moreno Rattazzini, i due giovani della Tetras Rugby Vasto che, insieme ad altri compagni, stanno vivendo questa esperienza. I due giovani rugbisti negli ultimi due test match della formazione pescarese sono entrati in campo per il secondo di ogni partita contribuento alle vittorie della loro squadra.

"Sono davvero molto soddisfatto - dice l'allenatore della Tetras Rugby Marco Acquarola - perchè, otlre ad aver visto due nuovi giocatori del nostro territorio entusiasti per questa nuova avventura, ho visto anche realizzarsti tanti degli obiettivi perseguiti dalla squadra e tutto il team di tecnici. Tutto questo accade la settimana prima dell'esordio della nostra Under 14 che, a Brecciarola, giocherà con il Chieti nella prima giornata di campionato. In questo inizio di stagione sono tante le emozioni che si susseguono e siamo impazienti dell'arrivo di fine ottobre per l'esordio della Under 12 e della Under 10".