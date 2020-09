Esce ’Sole’, nuovo romanzo di Simona Andreassi

Nuovo romanzo per la giornalista e docente vastese Simona Andreassi. Ad un anno del suo primo libro, Per Sempre (editrice Lettere animate), esce in questi giorni Sole.

Pubblicato da Youcanprint consociata di Lettere animate, è la storia di Fiamma e Sole, madre e figlia. Fiamma butta dal balcone il suo principesco abito da sposa per dire no ad un matrimonio combinato e fugge da tutto e tutti per seguire il suo cuore. Sole, invece, nel giorno delle nozze, guarda negli occhi l'uomo che pochi istanti prima l’ha definita bellissima e lo lascia andare dalla donna che lo ama e lo aspetta da sempre.

Fiamma e Sole e tre uomini che segnano le loro vite. Alessandro fa sognare, piangere e sparisce per paura di amare. Matteo è l’amore in tutta la sua imperfezione. Alberto, invece, regala batticuore e magia. Cinque storie legate dall’imperativo categorico A.M.A che si intrecciano, tasselli di un complicato ed intricato puzzle che sarà Sole a rimettere insieme.