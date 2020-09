Musica, incontri e degustazioni: a San Salvo torna "Vinum et Cultura"

Dopo la calorosa accoglienza dello scorso anno, torna Vinum et Cultura, dall'8 al 10 dicembre 2017 in piazza San Vitale a San Salvo. L'annuncio è stato dato la scorsa settimana sulla pagina Facebook ufficiale dell'evento e nelle prossime settimane verranno svelati tutti i particolari della seconda edizione della quale zonalocale.it è media partner ufficiale.

Anche quest’anno naturalmente il protagonista indiscusso delle tre giornate sarà il vino in tutte le sue inebrianti sfaccettature, accompagnato, come nell’edizione precedente, da una ricercata programmazione culturale e artistica. Sul palco dell'evento si esibiranno musicisti noti a livello nazionale e internazionale, mentre alla Casa della Cultura si terranno incontri e presentazioni con ospiti interessanti.

Gli organizzatori spiegano che "L’evento, fin dalla sua nascita, si pone molteplici scopi fortemente interconnessi tra loro: la valorizzazione della cultura del vino unita a quella del centro storico di San Salvo, porta inevitabilmente al coinvolgimento di numerose realtà, locali e non, come cantine, aziende agricole, attività del centro, promotori culturali e, ultime ma non per importanza, le istituzioni, chiamate a collaborare sinergicamente al fianco degli organizzatori. Siamo molto motivati dall'idea che un evento come Vinum riesca a stimolare positivamente il tessuto sociale, attraverso proposte non banali e di ampio respiro".