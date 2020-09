Complesso residenziale Lâ€™Incanto: a Vasto puoi trovare la casa dei tuoi sogni

Qualità dei materiali, comfort e cura dei dettagli sono il biglietto da visita di Media Edil srl. Le moderne soluzioni abitative proposte da un'impresa da sempre attenta alle richieste e ai desideri dei clienti sono racchiuse nel nuovo complesso residenziale “L’Incanto”, che sta sorgendo in via Fonte Grugnale: sei eleganti e accoglienti villini che saranno pronti, chiavi in mano, entro Natale del 2018.

Nel trasformare il sogno in realtà, Media Edil ha messo tutta la sua esperienza, abbinata al buon gusto e alla passione per il lavoro. Il risultato sarà l’ideale per coniugare tranquillità e praticità: un'isola di pace circondata dal verde, ma a poche centinaia di metri dal centro abitato.

LE ABITAZIONI - L'Incanto si compone di 6 villini da circa 150 metri quadri l'uno, ripartiti su due livelli con terrazzo e giardino di pertinenza. Tutto è costruito nel massimo rispetto delle ultime normative, entrate in vigore nel 2017, in materia di sicurezza sismica e risparmio energetico con certificazione di Classe A.

Il criterio di ripartizione degli spazi è pratico e improntato alla comodità. Al piano terra il garage e la zona della casa in cui la famiglia può trascorrere le ore del giorno: cucina, area soggiorno e servizi igienici. E il giardino: un’oasi di verde attrezzato che vi inviterà a trascorrere momenti di relax insieme alle persone care.

Il livello rialzato è dedicato non solo alla zona notte, composta da tre stanze da letto con il relativo servizio igienico, ma anche all’ampio terrazzo baciato dal sole.

MATERIALI DI QUALITA' - Ciò che contraddistingue tutte le costruzioni di Media Edil srl è l'elevato standard dei materiali utilizzati. E' il punto fermo da cui partono i lavori che l'impresa sta seguendo anche nell’edificazione del nuovo complesso residenziale “L'Incanto”. Il telaio in cemento armato, esattamente a norma con le prescrizioni antisismiche, conferisce stabilità e sicurezza alle villette; il manto di copertura in legno lamellare termoventilato, gli infissi termici in legno massello e le tamponature perimetrali con cappotto d'isolamento termico da 12 centimetri rendono ogni villino una casa-clima confortevole in tutte le stagioni dell'anno. La perfetta climatizzazione di tutte le stanze viene completata con l’installazione dei vetri quattro stagioni che consentono di raggiungere un altro, fondamentale obiettivo: l’isolamento acustico, che Media Edil perfeziona installando, tra un’abitazione e l’altra, uno strato, spesso 8 centimetri, di lana di roccia in grado di garantire l'isolamento dai rumori e, di conseguenza, anche la necessaria privacy.

Pavimentazione e rivestimento sono eseguiti con materiali di prima scelta e formato maxi, come risulta dal capitolato che gli interessati possono visionare nella sede dell'impresa, in via Tobruk numero 4.

TRANQUILLITA' E PRATICITA'- La scelta della location non è casuale: via Fonte Grugnale offre il giusto connubio tra il riposo e le esigenze di tutta la famiglia. In pochi minuti, infatti, si possono raggiungere scuole, supermercati e punti nevralgici della città.

"Curiamo molto – spiegano i titolari - i materiali e la fattibilità delle abitazioni che progettiamo e realizziamo. Non conferiamo mai i lavori in subappalto. Lavoriamo, invece, solo con nostre maestranze, che hanno acquisito un'esperienza ventennale. E questo ci consente di raggiungere un risultato finale di massima qualità".

CONTATTI – Per informazioni e per visionare il book completo del complesso residenziale “L’Incanto”, Media Edil vi invita nella sua sede, che si trova a Vasto, in via Tobruk, al numero civico 4, oppure a telefonare ai seguenti numeri: 0873 36 84 54, o al 347 7581992