"Was here", il mixtape del rapper Just Keed dedicato a San Salvo

Dal 29 settembre scorso è possibile scaricare Was here, il nuovo mixtape del rapper di origini sansalvesi Just Keed, dedicato al territorio del Vastese e ai luoghi in cui ha vissuto. Il progetto dell'artista è disponibile in freedownload sul sito dedicato: http://washeremixtape.weebly.com

Just Keed, classe 1991, facente parte del collettivo Thematic, aveva già anticipato l'uscita del disco con due inediti rilasciati in esclusiva sul suo canale facebook (http://facebook.com/justkeed). Il primo inedito, dal titolo Nati uguali morti uguali, affronta il delicato tema dell'immigrazione nel nostro paese e vanta la partecipazione nel brano del rapper di origini macedoni Ram.

Il secondo inedito La prima (feat.Brown) affronta invece temi più personali e introversi vissuti dal rapper nell'ambito del panorama musicale. All'interno del mixtape Was here sono presenti anche diverse collaborazioni con artisti locali quali Wokem Bemo, Brown, Mat e il rapper di origini pugliesi Amelkore.

"In un periodo in cui a livello nazionale la musica Rap spopola in radio, televisione e qualunque forma di media, anche a livello locale è ora di trovare la propria dimensione artistica".

