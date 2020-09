"Ancora nessun provvedimento per la linea Vasto - Fiat di Termoli"

Continuano i disagi per i pendolari abruzzesi che si recano in Molise per motivi di lavoro. Nonostante le rassicurazioni da parte dell’assessorato ai Trasporti della Regione Abruzzo ad oggi non si sono avute conferme dell’attivazione di una linea regionale di trasporto pubblico locale che venisse incontro ai lavoratori.

Il sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca, e l’assessore comunale ai Trasporti Tonino Marcello si erano fatti portavoce delle istanze del comitato dei lavoratori presieduto da Remo Troiano rappresentate il 17 luglio scorso negli uffici regionali dell’assessorato ai Trasporti a Pescara.

“Siamo a sollecitare l’assessorato regionale – dice il sindaco Magnacca – affinché diano risposte concrete in tempi brevi a beneficio dei lavoratori che hanno fatto una richiesta di corse migliorative per meglio conciliare i tempi del lavoro con quelli per raggiungere le sedi aziendali”.

Comune di San Salvo