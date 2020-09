Tris di Douglas Scarlato al Trofeo CittÃ  del Vasto, tra le donne vince Lufrano

Per il terzo anno di fila Douglas Scarlato trionfa nel Trofeo Podistico Città del Vasto. Nella 14ª edizione della gara organizzata dalla Podistica Vasto è il giovane talento di casa dell'atletica leggera a tagliare davanti a tutti il traguardo di piazza Rossetti. Dopo il via in testa alla gara si è subito portato il terzetto formato dall'atleta vastese portacolori dell'Aterno Pescara, Alessio Bisogno del Passologico e da un altro vastese, Gabriele Colantonio, atleta de La Fratellanza Modena. Nel secondo giro Scarlato e Bisogno hanno allungato il passo e l'atleta vastese, nel finale, ha fatto valere le sue doti da velocista andando a conquistare la vittoria. Per Colantonio un ottimo terzo gradino del podio.

In campo femminile successo per l'atleta classe 2000 Gloria Lufrano, dei Runners Chieti, che ha preceduto sul traguardo sua madre, Barbara Spadaccini, anche lei dei Runners Chieti, e Rosalba Monachese della Podistica San Salvo. Oltre ai primi di ogni categoria sono state premiate le società più presenti con il primo posto della Podistica San Salvo seguita da Runners Chieti, Podistica Cupello, Lupi d'Abruzzo e Tribù Frentana.

Dopo la gara competitiva da 9,2 km. e la non competitiva, che hanno coinvolto in totale circa quattrocento atleti, è stata la volta delle gare dei bambini che si sono dati battaglia su distanze sprint. A mezzogiorno la premiazione con gli atleti di tutte le categorie chiamati sul podio dallo speaker della manifestazione Andrea Gileno, coaudiuvato in consolle dal dj Antonio Altieri. A premiare gli atleti sono stati la presidente della Podistica Vasto, Antonia Falasca, il presidente della sezione di Vasto dell'Associazione Arma Aeronautica, Ciro Confessore, l'assessore allo sport Carlo Della Penna, il sindaco Francesco Menna e il consigliere Marco Marchesani.

"Grazie a tutti i partecipanti e a tutti coloro che hanno contribuito, con il loro impegno e il loro supporto, alla riuscita della manifestazione. Per la Podistica Vasto era un'edizione speciale, quella del 35° anno di attività, e siamo contenti per come è andata la giornata".

