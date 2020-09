Scerni: un altro 3 a 0. In Seconda volano Gissi e Odorisiana

PRIMA CATEGORIA, GIRONE B

Terza giornata per il girone B di Prima categoria che vede due squadre a punteggio pieno: il Lanciano e l'Atessa Mario Tano. Quest'ultimi nell'anticipo di ieri hanno battuto il Vasto Marina in rimonta. I biancorossi in trasferta sono andati in vantaggio con Vasiu, ma i padroni di casa hanno ribatalto il risultato con Spinelli e il solito Del Roio. Per la squadra di mister Ascatigno due ko con le big del torneo che ora guidano la classifica.

Al "Biondi" il Lanciano dilaga nel "derby" contro il S. Vito: 4 a 0 con le reti di Natalini, Giancristofaro, Tarquini e Quintiliani. Prima del fischio iniziale è stato osservato un minuto di silenzio in ricordo del vicesindaco Pino Valente, scomparso durante la settimana.

Se le principali indiziate per la vittoria finale mantengono le promesse, dietro c'è comunque lo Scerni che segue a ruota. Dopo tre giornate, gli scernesi sono a quota 7 e sono l'unica squadra che non ha ancora subito gol. Vittima di turno è il Fresa che davanti al pubblico amico deve arrendersi sotto i colpi di Ciancaglini, Farina e Orunesu: 3 a 0 il finale.

Un solo punto in casa per l'Atletico Cupello che impatta contro l'Orsogna 1 a 1 (Ruzzi per i cupellesi, Di Nardo per gli ospiti). Il Trigno Celenza, infine, capitola a Roccaspinalveti per 2 a 0. Simone Piccirilli e Loris Battista regalano la prima vittoria e i primi punti ai biancoverdi.

Nel prossimo turno da annotare gli interessanti incroci tra squadre del Vastese: Scerni - Atletico Cupello e Trigno Celenza - Fresa.

I RISULTATI DELLA 3ª GIORNATA

Atessa Mario Tano - I. C. Vasto Marina 2-1 (ieri)

Atletico Cupello - Orsogna 1-1

Fresa - Scerni 0-3

Paglieta - Virtus Ortona 0-3

Roccaspinalveti - Trigno Celenza 2-0

Tre Ville - Tollese 0-0

Lanciano - S. Vito 4-0

Riposa Athletic Lanciano

LA CLASSIFICA

Lanciano 9

Atessa Mario Tano 9

Orsogna 7

Scerni 7

Tollese 5

Atletico Cupello 4

Athletic Lanciano 3

I. C. Vasto Marina 3

Trigno Celenza 3

Virtus Ortona 3

Roccaspinalveti 3

Paglieta 1

Fresa 1

Tre Ville 1

S. Vito 0

IL PROSSIMO TURNO

I. C. Vasto Marina - Paglieta

Orsogna - Tre Ville

S. Vito - Atessa Mario Tano

Scerni - Atletico Cupello

Tollese - Athletic Lanciano

Trigno Celenza - Fresa

Virtus Ortona - Roccaspinalveti

Riposa Lanciano

SECONDA CATEGORIA, GIRONE F

La giornata appena conclusa consegna al campionato due formazioni del Vastese in testa alla classifica (oltre al Palena) e due attaccanti in grande forma: Luca Madonna a quota 5 in due partite (nel primo turno lo Sporting Vasto ha riposato) e Buba Baldeh (Carunchio) che segue a 4.

A punteggio pieno troviamo il Gissi che oggi ha superato col minimo sforzo la Dinamo Roccaspinalveti: 1 a 0 con Agostino Franchella che sblocca la partita al 38'st.

A quota 9 c'è anche l'Odorisiana che vince facile contro un San Buono falcidiato dalle assenze. Zappone rompe gli equilibri nel primo tempo (13'), poi, nella seconda frazione ci pensano Del Giango (65'st) e Di Matteo (72'st).

Sale lo Sporting Vasto allenato da Liberatore che oggi ha mostrato i muscoli contro il malcapitato Villa S. Maria. Finisce 7 a 1 per i vastesi. Sugli scudi Luca Madonna con una tripletta, in rete vanno anche Andrea Madonna, D'Ascanio, Pegna e Menabuoni.

Prova convincente anche per il Carunchio che ha vita facile contro la neopromossa Virtus Tufillo. La partita disputata nello stadio "Mario Turdò" ha visto uno scatenato Buba Baldeh autore di una tripletta, ha arrotondato ulteriormente il punteggio Antonio Ritrivi.

Il Real Casale trova un punto d'oro a Quadri: 1 a 1 il finale, con il gol giallorosso di Graziano Di Biase. Dopo la scorpacciata di reti di domenica scorsa, invece, la Sansalvese incappa nella prima sconfitta. Il passivo è di misura in trasferta contro il Di Santo Dionisio: 1 a 0.

I RISULTATI DELLA 3ª GIORNATA

Carunchio - Virtus Tufillo 4-0

Di Santo Dionisio - Sansalvese 1-0

Gissi - Dinamo Roccaspinalveti 1-0

Odorisiana - San Buono 3-0

Palena - Civitellese 5-0

Quadri - Real Casale 1-1

Sporting Vasto - Villa S. Maria 7-1

Riposa Atletico Roccascalegna

LA CLASSIFICA

Gissi 9

Odorisiana 9

Palena 9

Di Santo Dionisio 7

Sporting Vasto 6

Carunchio 5

Real Casale 5

Sansalvese 4

Quadri 2

San Buono 1

Dinamo Roccaspinalveti 1

Villa S. Maria 0

Civitellese 0

Atletico Roccascalegna 0

Virtus Tufillo 0

IL PROSSIMO TURNO

Civitellese - Sporting Vasto

Dinamo Roccaspinalveti - Palena

Real Casale - Di Santo Dionisio

San Buono - Gissi

Sansalvese - Odorisiana

Villa S. Maria - Atletico Roccascalegna

Virtus Tufillo - Quadri

Riposa Carunchio