Prima vittoria per il San Salvo, il Cupello affonda a Spoltore

La prima vittoria per il San Salvo arriva dopo le dimissioni in settimana del tecnico Di Bernardo, sotto la guida provvisoria di Angelo Suero. 2 a 1 il finale dal "Davide Bucci" contro il Capistrello in cerca di punti per le zone alte della classifica. A sbloccare il match ci pensa Wainstzein (rigore), seguito poi da Dema. Gli ospiti accorciano (Leccese), ma la retroguardia biancazzurra fa buona guarda incassando tre punti che proiettano i sansalvesi al terzultimo posto a quota 5.

Va male al Cupello che in trasferta perde per ben 4 reti a 0 contro uno Spoltore fino a oggi penultima forza del campionato. Di Grassi, Sbaraglia, Nardone e Ranieri le reti dei padroni di casa.

Nel prossimo turno entrambel le compagini vastesi sono attese da sfide delicate. Il San Salvo andrà in trasferta contro la capolista Paterno, mentre il Cupello riceverà la Renato Curi Angolana.

I RISULTATI DELLA 6ª GIORNATA

Alba Adriatica - Montorio 0-0

Amiternina Scoppito - Real Giulianova 0-2

Miglianico - Chieti 1-1

Paterno - Sambuceto 0-0

Penne - Martinsicuro 2-1

Renato Curi Angolana - Acquaesapone 3-2

River Chieti - Torrese 1-1

San Salvo - Capistrello 2-1

Spoltore - Cupello 4-0

LA CLASSIFICA

Paterno 14

Sambuceto 13

Real Giulianova 11

Chieti 11

Renato Curi Angolana 11

Acquaesapone 9

Capistrello 9

Torrese 8

Penne 8

Cupello 7

Miglianico 7

Martinsicuro 6

Alba Adriatica 6

Spoltore 6

Montorio 5

San Salvo 5

River Chieti 4

Amiternina Scoppito 3

IL PROSSIMO TURNO

Chieti - Capistrello

Cupello - Renato Curi Angolana

Martinsicuro - Miglianico

Montorio - Spoltore

Paterno - San Salvo

Real Giulianova - Penne

Sambuceto - River Chieti

Torrese - Alba Adriatica

Acquaesapone - Amiternina Scoppito