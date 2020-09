Inglese in Nazionale al posto di Belotti per le sfide con Macedonia e Albania

Roberto Inglese è stato convocato in Nazionale dal ct Gian Piero Ventura per le due sfide di qualificazione al Mondiale 2018 contro Macedonia e Albania dopo il forfait di Andrea Belotti infortunatosi nella sfida di oggi tra Torino e Verona.

L'attaccante vastese del Chievo Verona era già stato nel gruppo azzurro per gli stage a Coverciano dedicati ai giovani promettenti e ora il commissario tecnico, che lo ha sempre tenuto in grande considerazione, ha deciso di inserirlo in questa convocazione come sostituto dell'attaccante titolare della Nazionale italiana in due partite cruciali per il cammino della squadra azzurra.

La prima sfida, con la Macedonia, è in programma venerdì 6 ottobre a Torino. Lunedì 9 ottobre a Scutari la partita con l'Albania. Il ct ha anche convocato il centrocampista Nicolò Barella per sostituire Marco Verratti, anche lui alle prese con un infortunio.

Come da programma Inglese dovrà raggiungere questa sera Coverciano dove domani pomeriggio ci sarà il primo allenamento del gruppo azzurro.

I convocati

Portieri: Gianluigi Buffon (Juventus), Gianluigi Donnarumma (Milan), Mattia Perin (Genoa);

Difensori: Davide Astori (Fiorentina), Andrea Barzagli (Juventus), Leonardo Bonucci (Milan), Giorgio Chiellini (Juventus), Danilo D’Ambrosio (Inter), Matteo Darmian (Manchester United), Daniele Rugani (Juventus), Leonardo Spinazzola (Atalanta), Davide Zappacosta (Chelsea);

Centrocampisti: Daniele De Rossi (Roma), Marco Parolo (Lazio), Lorenzo Pellegrini (Roma), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Esterni: Federico Bernardeschi (Juventus), Antonio Candreva (Inter), Stephan El Shaarawy (Roma), Lorenzo Insigne (Napoli), Simone Verdi (Bologna);

Attaccanti: Roberto Inglese (Chievo Verona), Eder Citadin Martins (Inter), Manolo Gabbiadini (Southampton), Ciro Immobile (Lazio).