In migliaia per il concerto di Ermal Meta in piazza del Popolo

È stato il concerto di successo di Ermal Meta a chiudere le feste patronali 2017 a Vasto [GUARDA]. Il cantautore di origine albanese non ha deluso le aspettative dei tantissimi fan arrivati nella zona del palco già dal pomeriggio. Con il passare delle ore piazza del Popolo si è riempita fino a non riuscire più a contenere le migliaia di persone presenti, 10mila secondo una stima di organizzatori e forze dell'ordine. Nelle due ore di concerto Ermal Meta ha regalato emozioni con le canzoni del suo ultimo album, compresa la hit Vietato Morire portata a Sanremo, Amara Terra Mia, brano di Modugno da lui reinterpretato anche sul palco dell'Ariston, e con celebri cover della musica internazionale con cui ha giocato con il pubblico. Non potevano mancare nella scaletta alcuni brani dei tempi de La Fame di Camilla, la band con cui ha iniziato ad affermarsi nel mondo della musica.

Prima del concerto sul palco era salito il sindaco Francesco Menna, presente insieme a molti amministratori, per un saluto alla città in occasione delle feste patronali. Dopo una prima sera sottotono, con il concerto dei Dirotta su Cuba che non ha richiamato il pubblico atteso, la serata con Ermal Meta è stata un successo. Soddisfatto l'assessore Carlo Della Penna: "Vedere questa piazza gremita è davvero molto bello. Abbiamo lavorato perchè tutto funzionasse al meglio, compresa la creazione di uno spazio riservato ai diversamente abili perchè potessero assistere al concerto senza preoccupazioni. È stata davvero una bella serata e siamo felici di aver ospitato un artista come Ermal Meta a Vasto".

A mezzanotte, terminato il concerto, i fuochi pirotecnici hanno chiuso i festeggiamenti in onore di San Michele arcangelo, patrono di Vasto [GUARDA].

Oggi ci sarà un prolungamento della festa con la sfilata di moda in piazza Pudente.

La processione con la statua di San Michele arcangelo per le vie della città [LEGGI]