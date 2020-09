Il Futsal Vasto vince e passa il turno in Coppa Italia

Prime gioie della stagione per il Futsal Vasto che supera il primo turno della Coppa Italia di serie C2 contro il Futsal Tollo. La squadra di mister Rossi partiva dalla sconfitta per 3-2 rimediata nella sfida di andata e, nel primo tempo, ha controllato al meglio la fase difensiva provando poi a pungere quando è capitata l'occasione. Il vantaggio biancorosso è arrivato al 15', grazie ad una punizione di Gaspari deviata da un giocatore avversario. Ma, a poco dallo scadere del primo tempo, il Tollo ha trovato il gol del pareggio.

Nella ripresa è Porretti, dopo aver pizzicato palla alla difesa, a battere il portiere ospite per il nuovo vantaggio del Futsal Vasto. Nell'ultima metà del secondo tempo le due squadre hanno giocato a viso aperto, con repentini ribaltamenti di fronte per andare alla ricerca del gol. Negli ultimi minuti è stato decisivo il portiere biancorosso Di Pardo con un intervento che ha salvato risultato e qualificazione. Con la somma dei risultati della doppia sfida è il Futsal Vasto a qualificarsi in virtù del maggior numero di reti segnate in trasferta.

Sabato 7 ottobre la squadra del presidente Giacomucci farà l'esordio stagionale in campionato ospitando al PalaSalesiani la neopromossa Casoli.