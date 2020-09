Festa di San Francesco a San Buono, il 4 ottobre il "Ballo della pupa"

Per la prima volta, ci sarà anche il "Ballo della pupa" a San Buono in occasione delle ricorrenze in onore di San Francesco. Il tradizionale spettacolo – noto soprattutto in altre parti d'Abruzzo come Ofena, Casalincontrada ecc. – prevede la danza di un ballerino all'interno di una statua di cartapesta che sorregge una struttura metallica alla quale sono ancorati fuochi pirotecnici che si accendono in sequenza.

Il programma delle celebrazioni parte oggi con la santa messa nella chiesta del convento (ore 17.30) e il ritorno della statua di San Francesco in paese. Mercoledì 4 il culmine delle feste con la messa al mattino (ore 11) e alle 19 lo spettacolo del "Ballo della pupa" in piazza Celestino Cupaiolo.

IL PROGRAMMA

Domenica 1° ottobre

17.30 - Santa messa nella chiesa del convento e ritorno della statua di San Francesco in paese

Lunedì 2 ottobre

17 - Santa messa nella chiesa parrocchiale e preghiera al Santo

Martedì 3 ottobre

17 - Santa messa nella chiesa parrocchiale e preghiera al Santo

21 - Celebrazione del transito di San Francesco dalla terra al cielo

Mercoledì 4 ottobre

8 - Suono delle campane e apertura festa

11 - Santa messa nella chiesa parrocchiale

18 - Santa messa solenne nella chiesa parrocchiale e omaggio del primo cittadino al Santo

19 - Tradizionale ballo della pupa in piazza Celestino Cupaiolo. A seguire, ritorno della statua di San Francesco nella chiesa del convento (come tradizione, degustazione dei panini con la mortadella)

21 - Serata musicale