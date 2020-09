Vasto, la processione di San Michele per le vie della cittÃ 

Tradizionale appuntamento a Vasto con la festa del patrono San Michele. Questa sera l'arcivescovo Bruno Forte ha celebrato la santa messa nella chiesa di Santa Maria maggiore. Poi si è snodata la processione con la statua dell'arcangelo per le vie del centro storico accompagnata dalle note del complesso bandistico Città di Casalanguida. Presenti tutte le confraternite cittadine, le associazioni combattentistiche e d'arma, i gruppi di preghiera e un gran numero di fedeli.

Il lungo corteo ha percorso le vie del centro storico per arrivare poi alla chiesetta di San Michele che si affaccia sul golfo di Vasto. Qui monsignor Bruno Forte, nel salutare tutti i presenti ha rivolto un messaggio "ai nostri giovani e alle famiglie, che vivono tante situazioni di difficoltà, in particolare legate al lavoro". L'arcivescovo ha poi chiesto di pregare per la "situazione che sta vivendo la città di Barcellona. Siamo legati molto a quella terra, io stesso nella mia vita sono stato diverse volte e ho legami con persone che appartengono al mondo ecclesiastico e alla società civile. Preghiamo perchè il referendum non sia occasione di scontro e di violenza ma possa aprire un dialogo".