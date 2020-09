Lâ€™equipaggio di Invelaconoi verso la 49Âª Barcolana di Trieste

Anche quest'anno l'equipaggio di Invelaconoi asd parteciperà alla Barcolana di Trieste che taglia il traguardo delle 49 edizioni. Un evento internazionale nel golfo di Trieste con oltre 2000 imbarcazioni e che avrà il suo culmine domenica 8 ottobre. L'associazione velica Invelaconoi asd, affiliata FIV (Federazione Italiana Vela), che ha sede presso il Porto Turistico Marina Sveva, prenderà parte all'evento con due imbarcazioni. "Il Presidente ed il responsabile del sodalizio, Mario Miconi e Rocco De Vitofrancesco, ringraziano la Lighthouse Charter, per la gradita collaborazione, oltre il Marina Sveva ed il Club Nautico Marina Sveva per il sostegno".

Oggi pomeriggio le due barche sono salpate dal porto molisano per far rotta verso Trieste, dove arriveranno dopo 3 giorni di navigazione e 250 miglia marine percorse. "Gli allievi del corso vela - spiegano i responsabili dell'associazione -, potranno cimentarsi nella navigazione d'altura, rispettando turni al timone, controllando la rotta, gps, radar, carteggio e così via coadiuvati ed assistiti dagli istruttori a bordo. Le condizioni meteo metteranno a dura prova gli equipaggi e per loro sarà un'ottima palestra formativa, e di completamento del corso vela intrapreso qualche mese fa.

Come da tradizione i velisti verranno accolti da una città in festa, perchè Trieste ed i triestini amano la vela e lo si vede in questo evento unico. Domenica 8 ottobre il grande giorno della regata in cui ognuno dei componenti dell'equipaggio avrà il proprio ruolo a bordo e si scenderà nella bagarre. L'adrenalina sarà a mile e le oltre 2000 barche si sfideranno a colpi di virate ed abbattute, sfiorandosi con passaggi mozzafiato".