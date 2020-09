Festa di San Michele, questa sera il concerto di Ermal Meta

Serata di festa ieri a Vasto per la solennità di San Michele Arcangelo. Dopo la messa del mattino, celebrata dall'arcivescovo Bruno Forte a Santa Maria Maggiore [LEGGI] le feste patronali sono state caratterizzate dall'esibizione della Vasto Wind Orchestra, sia al mattino che in serata con una prima parte itinerante e poi la chiusura nel cortile di palazzo d'Avalos. Esibizione apprezzata dagli amanti della musica bandistica e delle grandi sinfonie con un buon riscontro di pubblico. Poca gente, invece, al concerto dei Dirotta su Cuba in piazza del Popolo, primo dei due appuntamenti musicali organizzati dall'amministrazione musicale.

La giornata di oggi, 30 settembre, vedrà l'esibizione della Banda di Casalanguida, al mattino e in serata, e la messa presieduta dall'arcivescovo Forte a Santa Maria Maggiore alle 18 seguita dalla processione con la statua di San Michele fino alla sua chiesetta che si affaccia sul golfo di Vasto. Alle 22 in piazza del Popolo il concerto di Ermal Meta seguito dai fuochi pirotecnici. Domani chiusura dei festeggiamenti con la sfilata di moda in piazza Pudente.