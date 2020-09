Colpi spettacolari e divertimento: il Padbol approda a Vasto. Dal 4 ottobre il primo torneo

Velocità, dinamismo e colpi spettacolari. È il padbol, il giovane sport in fase di espansione in tutta Italia e approdato anche a Vasto nel Centro Benessere Sant'Onofrio. Qui si trova l'unico campo d'Abruzzo omologato dalla Federazione Italiana Padbol.

Il gioco è nato in Argentina e riprende in parte i fondamenti del calcio tennis collocandoli in un campo diviso a metà da una rete (di un metro d'altezza) all'interno di una "gabbia": i rimbalzi sulle pareti diventano così parte integrante di questa disciplina a tutto vantaggio dello spettacolo e dell'imprevedibilità dei colpi tra le due squadre (da due giocatori) sfidanti. Da poco, a Costanza, in Romania, si sono svolti gli Europei che hanno visto la partecipazione di una coppia del Vastese in rappresentanza dell'Italia.

Per soddisfare la curiosità crescente intorno a questo sport non resta che provarlo. Il campo nel centro benessere Sant'Onofrio è disponibile tutti i giorni, week end compresi, dalle 9 alle 22 – prenotazioni al 346 6265791 (Cristian) e al 338 9432918 (Fiorenzo) – al costo di 5 euro/ora a persona. A breve, inoltre, saranno disponibili abbonamenti e pacchetti per tutti i gusti.

Le novità non finiscono qui. C'è infatti la possibilità di frequentare gratuitamente il corso per diventare arbitri di questa disciplina.

Il prossimo anno, inoltre, sono in programma i mondiali e con molta probabilità ci sarà una rappresentanza locale per la squadra femminile; tutte le atlete interessate sono quindi invitate a mettersi alla prova in questo sport che mescola abilità e tattica per non perdere l’opportunità di indossare i colori azzurri.

IL TORNEO - Dal 4 al 14 ottobre, inoltre, ci si può cimentare nel padbol partecipando al primo torneo Open organizzato con il patrocinio del Comune di Vasto. Per informazioni contattare i numeri 346 6265791 (Cristian) e 338 9432918 (Fiorenzo).