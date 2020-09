Tutto pronto per il 14Â° Trofeo Podistico CittÃ  del Vasto

Ormai ci siamo! Mancano solo poche ore al Trofeo Podistico Città del Vasto, edizione numero 14 che la dice lunga sul valore che questa manifestazione ha assunto nel panorama podistico regionale e non solo. La competizione, omologata ACSI ,rientra nel circuito del Corrilabruzzo. In casa Podistica Vasto poi questa edizione ha anche un sapore particolare perchè coincide con il suo 35° anno di attività essendo stata fondata il 9 ottobre 1982.

Gli ultimi preparativi sono in dirittura d'arrivo e si prevede una buona partecipazione di atleti provenienti da dentro e fuori regione. Domenica 1 ottobre il percorso per la gara competitiva sarà lungo 9,2 km spalmati su 3 giri che prevedono il passaggio nei punti più belli del centro storico (su tutti quello sulla Loggia Amblingh), con partenza e arrivo a Piazza Rossetti, passando anche per la Villa Comunale, via del Giglio,via Madonna dell'Asilo, via Conti Ricci, viadotto Histonium e rientro nel centro storico. alla competitiva il "menù sportivo" della manifestazione prevede altri eventi davvero per tutti i gusti a cominciare dalla Non competitiva di 5 km e la camminata dedicata agli amanti del walking che prevede anch'esso un circuito di 5 km divisi in 2 giri, tutto concentrato nel centro storico ed inserito nel circuito del neonato Camminalabruzzo. Ci saranno anche numerose gare, divise per categorie,dedicate ai piccoli ed ai ragazzi fino ai 15 anni che potranno cosi provare la sana emozione di vivere una mattinata di sport.

Spazio anche ai ragazzi diversamente abili dell'Arda e dell'Istituto San Francesco che non mancheranno di dare il meglio di se stessi. "Sono sicura che sarà una bella festa di sport quella che stiamo organizzando" dice la presidente della Podistica Vasto Antonia Falasca. "Ormai questa manifestazione è diventata un'appuntamento importante nel calendario podistico regionale,in cui ognuno potrà correre, divertirsi e stare insieme. Ringrazio a nome mio e di tutta l'associazione che rappresento chi ha permesso la realizzazione di questo evento a cominciare dall'Amministrazione Comunale, i nostri sponsor, la Protezione Civile, la Croce Rossa e l'Associazione Arma Aeronautica".

C'è ancora tempo per iscriversi e lo si può fare inviando una mail all'indirizzo timingrun@gmail.com mentre gli atleti delle società affiliate al circuito Corrilabruzzo possono iscriversi sul portale www.corrilabruzzo.it

Per maggiori informazioni si possono contattare i seguenti numeri: 3346747649 (Antonia) e 3464011229 (Luigi)

Pierpaolo Del Casale

Addetto stampa Podistica Vasto