Sport sulla sabbia: 25 anni di storia al Gran galÃ  legends

Si concluderanno nel fine settimana a San Salvo Marina gli appuntamenti del Gran galà delle leggende del beach volley, la kermesse che celebra i 25 di eventi in spiaggia organizzati dalla Masa Promoter di Nicola Borrelli.

Borrelli snocciola i nomi degli ospiti, che hanno fatto - e, alcuni di loro, stanno ancora facendo - la storia del beach volley italiano: "Mascagna, Ghiurghi, Lione, Varnier, Pallotta, Grigolo, Tega, Marino, De Marinis, Nascimento, Marcovecovecchio, Nicolai" e tanti altri.

"Abbiamo invitato - annuncia Borrelli - tutti i vincitori degli eventi da noi organizzati e tutte le medaglie olimpiche ospitate da noi. Per vari problemi, molti non sono potuti essere presenti, ma verranno nel edizione 2018 Appena finito il Gran Galà inizieremo a preparare il libro e il film dei 25 anni di manifestazioni, che sarà visibile prima sul nostro sito e poi in versione cartacea con l'aiuto di sponsor. Ringraziamo Cocorito beach village – Funnight event e il Comune di San Salvo per averci ospitato per la realizzazione dell’evento di chiusura della stagione e l’hotel Holiday per aver ospitato gli atleti, anche con lo scopo di far capire ai responsabili del territorio che il turismo sportivo si dovrebbe chiudere a ottobre. Se il territorio si unisse in un grande progetto, il settore turistico potrebbe lavorare per sei mesi".