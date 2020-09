Questa sera la 21Âª edizione del Premio San Michele

Si svolgerà questa sera, venerdì 29 settembre alle 18, nella Pinacoteca di Palazzo D’Avalos, la ventunesima edizione del Premio San Michele. "Il Premio - spiegano gli organizzatori - verrà attribuito a personaggi che hanno dato prestigio a Vasto distinguendosi nei campi della cultura, della scienza, dell’economia, della finanza, delle arti, dello spettacolo, della solidarietà, del volontariato". Il premio è assegnato dall'associazione culturale San Michele con la giuria presieduta da Elio Bitritto e Giuseppe Tagliente.

"In rigoroso ordine alfabetico, vedremo la premiazione di Luigi Dell’Orso, Direttore dei servizi di ematologia e trasfusionale per la provincia di L’Aquila, nonché docente presso la Facoltà di medicina e chirurgia della locale Università. Nicola Massimo Masciulli, in un certo senso “figlio d’arte” avendo già ricevuto il Premio nel 2002 i genitori, che si è posto al servizio dello Stato in qualità di alto ufficiale nella “benemerita” Arma dei Carabinieri. C’è poi Andrea Molino, giornalista e conduttore di La7, particolarmente attento e scrupoloso nei suoi servizi e nei suoi interventi. Ancora Alessandro Obino personalità eclettica, imprenditore nel campo dell’innovazione tecnologica pur essendosi formato in campo umanistico, come dimostrano i suoi interessi per la musica e la letteratura. Infine Roberto Tascione, CEO di una multinazionale farmaceutica, traguardo raggiunto e testimoniato dalle grandi doti umane ed organizzative".

A condurre l'appuntamento sarà la giornalista Paola Cerella con intermezzi musicali affidati a Roberta Marinucci (soprano), Francesco Maria Felice (tenore) e Vincenzo Galassi (pianoforte).

L'organizzazione è a cura di Rosa Milano con regia di Nadia D'Alessandro.