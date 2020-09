Ancora cinghiali tra le case: a Furci vanno al parco

Ancora cinghiali in mezzo alle case. Questa volta è successo a Furci, dove nella tarda serata di ieri alcuni cinghiali sono entrati in paese e trotterellando hanno raggiunto il piccolo parco comunale del centro abitato.

Solo per un caso non c'era nessuno a piedi nei paraggi; da un'automobile il nostro lettore Alessio Finamore ha ripreso la scena. La preoccupazione ovviamente è per eventuali incontri con le persone, considerato che l'avvistamento è avvenuto intorno alle 22, non proprio nel cuore della notte. Il parco, inoltre, durante il giorno è frequentato dai bambini del paese.

Quello di Furci è solo l'ultimo caso, dopo Casalanguida [LEGGI], Schiavi d'Abruzzo, Gissi [LEGGI], Casalbordino, Vasto (centro e marina) ecc., ennesima testimonianza di una presenza diventata ormai costante nei centri abitati del Vastese.