â€™Vasto in passerellaâ€™, sfilata di moda in centro storico

Domenica 1 ottobre nel centro storico di Vasto spazio alla moda con l'appuntamento promosso dal Consorzio Vasto in Centro in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e la Muzak Eventi. Alle 17.30, in piazza Lucio Valerio Pudente, ci sarà la sfilata di moda Vasto in passerella, in cui modelli e modelle indosseranno capi di abbigliamento, accessori ed acconciature presentati da alcune attività commerciali del centro storico vastese.

"La serata - commenta il presidente del Consorzio Vasto in Centro, Marco Corvino - all’insegna della bellezza, dell’eleganza e dello stile per tutte le età, concluderà la celebrazione delle festività di San Michele.

Tale evento rappresenta l’occasione per rinforzare la collaborazione con l’Amministrazione del Comune, una sinergia capace di offrire una immagine della città di Vasto più vivace e più attiva, più accogliente e più elegante, alle famiglie che affolleranno il centro storico".

In caso di pioggia l'evento si svolgerà all'interno dei saloni di palazzo d'Avalos.